Во французском Лилле завершился решающий матч Финала шести Лиги наций между хозяевами турнира и сборной России. Российские волейболисты сумели навязать свою игру сопернику и победили со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23). Напомним, что Лига наций пришла на смену Мировой лиге.

Во французском Лилле завершился решающий матч "Финала шести" Лиги наций между хозяевами турнира и сборной России. Российские волейболисты сумели навязать свою игру сопернику и победили со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23). Напомним, что Лига наций пришла на смену Мировой лиге.Самыми результативными игроками в российской сборной оказались Максим Михайлов (19 очков), Дмитрий Мусэрский (12) и Егор Клюка (10).Ранее в матче за третье место американские волейболисты также переиграли бразильскую сборную со счетом 3:0 (25:21, 28:26, 28:26).