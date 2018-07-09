Медаль супругам вручила Светлана Медведева
Медаль супругам вручила Светлана Медведева
Президент фонда социально-культурных инициатив и супруга премьер-министра России Светлана Медведева вручила Светлане и Виктору Орловым памятную медаль «За любовь и верность», сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
В сообщении говорится, что эти медали вручаются парам, прожившим в браке не менее 25 лет. Кроме того, супруги должны получить общественное признание за сохранение семейных устоев. Светлана и Виктор поженились во Владивостоке. 5 августа будет уже 40 лет, как они живут вместе. Супруги вырастили сына и помогают воспитывать внуков.
«Быть в политике — хлопотное дело, и я очень благодарна мужу, сыну и внукам, что они меня поддерживают, — сказала Светлана Орлова
. — Любовь и уважение друг к другу всегда были и остаются главными в нашей жизни».
Всего в честь Дня семьи, любви и верности в Муроме медали «За любовь и верность» получили 12 семей.