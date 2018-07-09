Дружная спортивная семья с удовольствием следит за Чемпионатом мира по футболу....

Для майора внутренней службы Сергея Байды спорт является не только увлечением, но и повседневной работой. Он руководит Центром боевой и служебной подготовки УВД по Западному округу.Спортивным навыкам Сергей обучает не только сотрудников полиции, но и своего шестилетнего сына Алексея. Семья Байда каждый день тренируются на поле возле дома. Домочадцы с нетерпением ждут отца с работы, чтобы вместе поиграть в любимую игру.Дружная спортивная семья с удовольствием следит за Чемпионатом мира по футболу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93