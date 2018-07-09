У следствия нет доказательств, что отравление в Эймсбери связано с делом Скрипалей - об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу.

У следствия нет доказательств, что отравление в Эймсбери связано с делом Скрипалей — об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу, передает РИА Новости. При этом версия остается главной в расследовании, добавил он.Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о кончине женщины — жертвы инцидента в Эймсбери и "глубоко озабочены" продолжающимся появлением отравляющих средств на территории Великобритании, поскольку это опасно не только для британцев, но и для остальных европейцев.Песков напомнил, что Россия с "самого начала предлагала" Великобритании сотрудничество в расследовании инцидента в Солсбери, когда отравились Скрипали, "но, к сожалению, мы не встретили взаимности на этот счет".Пара из британского Эймсбери отравились неизвестным веществом 4 июля. Мужчину и женщину госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что пара отравилась тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.