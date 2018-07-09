После скандала с кричащими политические лозунги футболистами чиновники федерации решили не ждать санкций со стороны ФИФА. Решение принято через два дня после скандала.
После скандала с кричащими политические лозунги футболистами чиновники федерации решили не ждать санкций со стороны ФИФА. Решение принято через два дня после скандала.
Член сборной
Хорватии по футбол и по совместительству скаут киевского "Динамо" Огнен Вукоевич
выведен из состава сборной и не примет участие в ЧМ-2018 по футболу, сообщает
пресс-служба футбольного союза страны. Таким образом чиновники отреагировали на
видеоролик снятый Вукоевичем вместе игроком команды Домагой Вида после победы
над сборной России.
Тогда
разгоряченные хорваты снимали себя на камеру и кричали "Слава Украине!" и "Эта победа за "Динамо" и Украину". Позже
футболисты назвали произошедшее шуткой и признались в любви к русским. Тем не
менее, ФИФА начала расследование инцидента, что грозило Виде двухматчевой дисквалификацией.
Однако чиновники ограничились лишь предупреждением.
В свою
очередь, Хорватский футбольный союз принес извинения российской стороне за
поведение членов команды. Там отметили, что Вукоевич и Вида также извиняются за
свои слова.
Отметим, что
оба хорвата, записывая вмидео, говорили на русском языке. Вида выступал за
киевское "Динамо" с 2013-го по 2018 год. Вукоевич – с 2008-го по
2015-й. В 2013 году он полгода отыграл на правах аренды за московский
"Спартак".