После скандала с кричащими политические лозунги футболистами чиновники федерации решили не ждать санкций со стороны ФИФА. Решение принято через два дня после скандала.

После скандала с кричащими политические лозунги футболистами чиновники федерации решили не ждать санкций со стороны ФИФА. Решение принято через два дня после скандала.Член сборнойХорватии по футбол и по совместительству скаут киевского "Динамо" Огнен Вукоевичвыведен из состава сборной и не примет участие в ЧМ-2018 по футболу, сообщаетпресс-служба футбольного союза страны. Таким образом чиновники отреагировали навидеоролик снятый Вукоевичем вместе игроком команды Домагой Вида после победынад сборной России.Тогдаразгоряченные хорваты снимали себя на камеру и кричали "Слава Украине!" и "Эта победа за "Динамо" и Украину". Позжефутболисты назвали произошедшее шуткой и признались в любви к русским. Тем неменее, ФИФА начала расследование инцидента, что грозило Виде двухматчевой дисквалификацией.Однако чиновники ограничились лишь предупреждением.В своюочередь, Хорватский футбольный союз принес извинения российской стороне заповедение членов команды. Там отметили, что Вукоевич и Вида также извиняются засвои слова.Отметим, чтооба хорвата, записывая вмидео, говорили на русском языке. Вида выступал закиевское "Динамо" с 2013-го по 2018 год. Вукоевич – с 2008-го по2015-й. В 2013 году он полгода отыграл на правах аренды за московский"Спартак".