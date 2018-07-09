Накануне, 8 июля, исполнилось бы 44 года популярной певице Жанне Фриске. Об артистке высказалась ее коллега по группе Блестящие Юлия Ковальчук, которая предпочитала молчать о покойной артистке.

Накануне, 8 июля, исполнилось бы 44 года популярной певице Жанне Фриске. Об артистке высказалась ее коллега по группе "Блестящие" Юлия Ковальчук, которая предпочитала молчать о покойной артистке.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Ковальчук опубликовала несколько старых фотографий, на которых запечатлена с Жанной Фриске. Снимки артистка сопроводила проникновенным текстом. "С Днем рождения, наша любимая девочка) я принципиально не хожу ни на какие программы, не даю комментариев и никак не ворошу память о тебе, кроме как в своём сердце и с людьми, которые искренне тебя любят! У меня тысяча наших фотографий , и на каждой из них от тебя веет божественным теплом и женской мудростью)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Ковальчук.Юлия призналась, что считала и до сих пор считает Жанну своим учителем. "пытаюсь до сих пор у тебя чему-то учиться, потому что ты – энциклопедия... и ты уж точно больше нас всех знаешь о мире в сердце и голове... люблю❤️" – призналась популярная исполнительница.Слова артистки, прервавшей долгое молчание о покойной певице, стали настоящей сенсацией для ее подписчиков. "Юлечка спасибо, что помните! И мы помним.....🙏", "До сих пор не верится, что ее нет... Фотки суперовские!!", "Правильную позицию заняли! Хоть мы, как зрители, очень далеки от личной жизни Жанны, но все эти ток-шоу,копающиеся в грязном белье и особенно, ее папа вызывают только отвращение и недоумение", "Какая она красивая... слова очень теплые и искренние! Светлая память Жанне", "Юль, правильно делаешь, что не ходишь!", "Вот, хорошо, когда вы ,близкие люди, показываете и рассказываете о ней, не на показ ,а от души😊фотографии очень душевные😊", – поддержали певицу пользователи Сети.Отметим, что о дне рождения Жанны вспомнили и прочие ее коллеги по группе "Блестящие" Ольга Орлова и Анна Семенович. Если первая ограничилась в подписи к их общей фотографии хэштегом: "#деньрождениягрустныйпраздник" и символом разбитого сердца, то вторая написала: "Люблю ❤️............... "