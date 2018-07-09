Гости заинтересованно слушали выступающих и, несмотря на юный возраст, задавали немало вполне взрослых серьезных вопросов.

Сотрудники ОМВД России по Собинскому району организовали для ребят из Воскресной школы села Заречное экскурсию в музей отдела полиции.Мероприятие провел заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Сергей Розанов совместно с настоятелем Зареченского храма отцом Олегом.В музее ОМВД России по Собинскому району ребята познакомились с историей становления и развития Отдела, сотрудниках-героях милиции и уже современной полиции, узнали о том, какими качествами необходимо обладать, чтобы связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.Гости заинтересованно слушали выступающих и, несмотря на юный возраст, задавали немало вполне взрослых серьезных вопросов.Ребята остались довольны возможностью узнать интересные факты о службе в полиции и поблагодарили полицейских за предоставленную возможность.