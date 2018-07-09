УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Егиазарова Рафаэля Эрнестовича 27.12.2000 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Егиазарова Рафаэля Эрнестовича 27.12.2000 года рождения, уроженца г. Москвы. Молодой человек 5 июля 2018 года ушел из дома по адресу п. Коммунарка и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 17 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русого цвета, глаза голубые.Был одет: свитер синего цвета, брюки синего цвета, кроссовки синего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79