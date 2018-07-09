Пенсионные накопления россиян заинтересовали страховщиков. Они добиваются разрешения работать с этими деньгами наравне с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Пенсионные накопления россиян заинтересовали страховщиков.Они добиваются разрешения работать с этими деньгами наравне снегосударственными пенсионными фондами (НПФ).Министр финансов Антон Силуанов получил письмо от Всероссийскогосоюза страховщиков. Их интересуют средства, которые образуются в системе индивидуальногопенсионного капитала. Подготовкой к ее вводу в действие заняты сейчас в Минфинеи Центробанке.Как сообщается, страховщики могут составить серьезную конкуренциюНПФ – они чаще всего входят в крупные финансовые холдинги, у них налаженаширокая сеть дистрибуции. Еще один аргумент, который приведен в письме: участиев пенсионных системах различных финансовых институтов – это мировая практика.Напомним, министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, чтосистема ИПК будет запущена в самое ближайшее время. И добавил, что россиянесами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительныесистемы, а не надеяться только на государство.Страховщики в системе ИПК несут серьезные угрозы для всегопенсионного рынка, уверен президент Ассоциации негосударственных пенсионныхфондов Сергей Беляков. По его словам, развернется жесткая борьба, в которойфондам будет сложно противостоять страховщикам с их традиционно высокимикомиссиями за новых клиентов.Граждане и сейчас могут копить на пенсию при участиистраховщиков по договору добровольного пенсионного страхования. Однако спрос наэту услугу не растет: как сообщил президент компании "РГС жизнь"Евгений Гуревич, за три года оформленолишь несколько тысяч договоров. Он уверен, что новый участник в системе ИПКзаинтересует граждан, пишут "Ведомости".