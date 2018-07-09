Пенсионные накопления россиян заинтересовали страховщиков.
Они добиваются разрешения работать с этими деньгами наравне с
негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
Пенсионные накопления россиян заинтересовали страховщиков.
Они добиваются разрешения работать с этими деньгами наравне с
негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
Министр финансов Антон Силуанов получил письмо от Всероссийского
союза страховщиков. Их интересуют средства, которые образуются в системе индивидуального
пенсионного капитала. Подготовкой к ее вводу в действие заняты сейчас в Минфине
и Центробанке.
Как сообщается, страховщики могут составить серьезную конкуренцию
НПФ – они чаще всего входят в крупные финансовые холдинги, у них налажена
широкая сеть дистрибуции. Еще один аргумент, который приведен в письме: участие
в пенсионных системах различных финансовых институтов – это мировая практика.
Напомним, министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что
система ИПК будет запущена в самое ближайшее время. И добавил, что россияне
сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные
системы, а не надеяться только на государство.
Страховщики в системе ИПК несут серьезные угрозы для всего
пенсионного рынка, уверен президент Ассоциации негосударственных пенсионных
фондов Сергей Беляков. По его словам, развернется жесткая борьба, в которой
фондам будет сложно противостоять страховщикам с их традиционно высокими
комиссиями за новых клиентов.
Граждане и сейчас могут копить на пенсию при участии
страховщиков по договору добровольного пенсионного страхования. Однако спрос на
эту услугу не растет: как сообщил президент компании "РГС жизнь"
Евгений Гуревич, за три года оформлено
лишь несколько тысяч договоров. Он уверен, что новый участник в системе ИПК
заинтересует граждан, пишут "Ведомости".