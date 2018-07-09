О поверке счётчика не предупредили, а долг накрутили. Житель Владимира последние полгода получает квитанции за электроэнергию, которой не пользуется. В квартире, где растет долг, мужчина не проживает. И о том, что настал срок поверки счётчика энергетики его не предупредили. В итоге в пустой квартире, без жильцов, вырос многотысячный долг за свет. Тему продолжит Валентина Мартынова.

О поверке счётчика не предупредили, а долг накрутили. Житель Владимира последние полгода получает квитанции за электроэнергию, которой не пользуется. В квартире, где растет долг, мужчина не проживает. И о том, что настал срок поверки счётчика энергетики его не предупредили. В итоге в пустой квартире, без жильцов, вырос многотысячный долг за свет. Тему продолжит Валентина Мартынова.(ул. 2-я Никольская)-Предупреждений не было вот по квитанциям, я сейчас покажу. За 10 лет ни разу.Долг за электричество, которым никто не пользуется. Квитанции с заоблачными цифрами Александр Терещенко получает больше полугода. Согласно квиткам, сейчас за свет он должен свыше 7 с половиной тысяч рублей. И это при том, что в доме никто не проживает уже почти 10 лет.-Я считаю так, если я здесь не пользовался электроэнергией, я не должен за неё платить! И как-то это должны понять те люди, к которым я сейчас обращаюсь на камеру - помогите решить этот вопрос! Я не пользовался здесь электроэнергией!Александр уверяет, максимум 1 лампочка 1 раз в неделю здесь "накручивала" 10 киловатт в месяц. Их он исправно оплачивал по счётчику. И так продолжалось до лета прошлого года. А после счёт пришел с показаниями по нормативу.Александр Терещенко, собственник квартир дома № 26: "Если они до 2017 года до июня месяца включительно брали показания энергии по счётчику и это было нормально, а с июля начали выставлять какие-то нормативы. Не указывая и не предупреждая меня... Я тогда ничего не понимаю".Почему не было никакого предупреждения о том, что счётчик нужно поменять? Александр попытался выяснить у специалистов "Энергосбыт Плюс". И с удивлением услышал, что оказывается ему звонили!Александр Терещенко, собственник квартир дома № 26: "Эта женщина утверждает, что она звонила по какому-то номеру телефона, какой-то женщине в этот дом и предупредили в декабре месяце о том, что нужно менять счётчик. Хозяин я! Вы можете хоть кому хотите на улице рассказывать, кто должен сменить счётчик. Я не знаю, кому вы звонили! Никто меня никаким образом не предупреждал ни письменно, ни устно, ни в квитанциях".О том, что счётчик нужно сменить, Александр увидел в заключении специалиста "Энергосбыт Плюс", который обследовал оборудование в декабре 2017. Но воспринял эту информацию как простую рекомендацию, поскольку в целом заключение было исключительно положительное.-Данный прибор учёта исправен, опломбирован. Оплату производить согласно счётчика. Годен и так далее.Непонятно Александру и то, почему счета начали приходить и по второй квартире в этом доме. Ведь в ней электричества вообще нет и счётчики уже много лет отключены.Александр Терещенко, собственник квартир дома № 26: "Просто стояли по нулям. И мы постоянно из месяца в месяц давали одну и туже цифру. И в течении последних пяти лет нам присылали рубль, рубль, рубль. И тут вдруг, с декабря месяца прошлого года мне начали выставлять 250, 350 рублей. Потом больше, больше, больше, и, таким образом, сейчас на данный момент уже 3 тысячи рублей задолженность там. Счётчики отключены, счётчики лежат уже снятые даже".Почему абонента не предупредили о сроках поверки счётчика, и как решить теперь проблему с растущим долгом? Эти вопросы мы направили в Акционерное общество "Энергосбыт Плюс". Там пояснили, что ещё летом 2017 счётчик Александра с учёта сняли и уже тогда он требовал не просто поверки а замены, поскольку оборудование 1977 года выпуска и класс точности уже не соответствует. Ресурсники клянутся, что эта информация есть в каждой квитанции в правом верхнем углу и в том числе, в акте, который в декабре составил специалист. Как только сроки поверки счётчика проходят, спустя 3 месяца компания вправе начислять платёж по нормативу. Так что долг Александру придётся оплатить. Впрочем, представитель "Энергосбыт Плюс" нас заверил, что в любом отделении компании Александра Терещенко готовы выслушать специалисты и проверить ещё раз все счета и документы.