Глава медицинской службы сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал данные немецких журналистов о том, что наши футболисты нюхали аммиак, вызывающий тот эффект, что и допинг. Он заявил, что это был нашатырный спирт.

Глава медицинской службы сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал данные немецких журналистов о том, что наши футболисты нюхали аммиак, вызывающий тот эффект, что и допинг. Он заявил, что это был нашатырный спирт.По словам врача, им смачивают ватку и вдыхают. При этом Безуглов добавил, что так делают тысячи спортсменов, чтобы взбодриться."Используется это уже десятки лет. Это средство есть не только в спорте, но и на обычной работе у людей – когда кто-то теряет сознание, чувствует слабость – чтобы прийти в тонус. Просто за счет резкого запаха", – цитирует эксперта "Спорт-Экспресс". При этом он добавил, что ничего общего с допингом это не имеет.Материал дополняется