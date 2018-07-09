Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам накануне полуфинального поединка чемпионата мира по футболу, в котором его команда встретится с Бельгией признался, что самым опасным оружием красных дьяволов считает их атакующие действия.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам накануне полуфинального поединка чемпионата мира по футболу, в котором его команда встретится с Бельгией признался, что самым опасным оружием "красных дьяволов" считает их атакующие действия."Мы знаем нашего предстоящего соперника настолько хорошо, насколько и они нас знают, — приводит слова француза ТАСС. – Едва ли это можно назвать чьим-то преимуществом. У сборной Бельгии очень атакующая команда и она демонстрировала это на протяжении всего турнира. В матче против Бразилии они показали, что могут играть и в защите, могут насытить середину поля, но все же основная их угроза – это атака".Напомним, что матч между Францией и Бельгией состоится в Санкт-Петербурге 10 июля. Начало игры намечено на 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на сайте 33Live.RuRu и телеканале "Россия 1".