Сотрудники отелей рассказали, какие вещи
разрешается или запрещается уносить отдыхающим с собой из номеров. В некоторых из
них постояльцы могут забирать даже зонтики.
Сотрудники отелей рассказали, какие вещи
разрешается или запрещается уносить отдыхающим с собой из номеров. В некоторых из
них постояльцы могут забирать даже зонтики.
В списке
таких предметов оказались различные бутылочки с косметическими средствами (шампуни,
гели для душа, кремы) и похожие туалетные принадлежности, а также одноразовые
тапочки. Оставлять себе на память в ряде отелей можно и более дорогие вещи.
По словам
консьержа британской гостиницы Brown’s Hotel Дэвида Янга, у них посетителей не
будут штрафовать за украденный зонтик. Он считает, что это отличный
маркетинговый ход. Но такое отношение к собственности отелей одобряют далеко не
все их владельцы, передает Daily Mail. Также гости Brown’s Hotel могут взять из
номера брендированные блокноты и ручки, так как это также помогает рекламе
отеля.
Но, разумеется, есть и предметы, за кражу которых туриста могут арестовать.
В список запрещенных к выносу из гостиниц предметов вошли, в частности,
подушки. Кроме того, воровать из номера нельзя Библию, батарейки от пульта, туалетную
бумагу и халаты.
Резонансный случай воровства из отеля произошел в мае в
пятизвездочном отеле в турецком городе Кемер. Там поймали российских туристов,
пытавшихся вывезти различные предметы. Сотрудники гостиницы извлекли из
чемоданов россиян рулоны туалетной бумаги, полотенца, тапки, мыло, чай в
пакетиках, сумку с фруктами и множество тарелок.