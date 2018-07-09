Сотрудники отелей рассказали, какие вещи разрешается или запрещается уносить отдыхающим с собой из номеров. В некоторых из них постояльцы могут забирать даже зонтики.

Сотрудники отелей рассказали, какие вещиразрешается или запрещается уносить отдыхающим с собой из номеров. В некоторых изних постояльцы могут забирать даже зонтики.В спискетаких предметов оказались различные бутылочки с косметическими средствами (шампуни,гели для душа, кремы) и похожие туалетные принадлежности, а также одноразовыетапочки. Оставлять себе на память в ряде отелей можно и более дорогие вещи.По словамконсьержа британской гостиницы Brown’s Hotel Дэвида Янга, у них посетителей небудут штрафовать за украденный зонтик. Он считает, что это отличныймаркетинговый ход. Но такое отношение к собственности отелей одобряют далеко невсе их владельцы, передает Daily Mail. Также гости Brown’s Hotel могут взять изномера брендированные блокноты и ручки, так как это также помогает рекламеотеля.Но, разумеется, есть и предметы, за кражу которых туриста могут арестовать.В список запрещенных к выносу из гостиниц предметов вошли, в частности,подушки. Кроме того, воровать из номера нельзя Библию, батарейки от пульта, туалетнуюбумагу и халаты.Резонансный случай воровства из отеля произошел в мае впятизвездочном отеле в турецком городе Кемер. Там поймали российских туристов,пытавшихся вывезти различные предметы. Сотрудники гостиницы извлекли изчемоданов россиян рулоны туалетной бумаги, полотенца, тапки, мыло, чай впакетиках, сумку с фруктами и множество тарелок.