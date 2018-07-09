Восемь лет лишения свободы получила туристка из Ливана. Женщину судили за пост в соцсетях о сексуальных домогательствах в Египте.

Восемь лет лишения свободы получила туристка из Ливана.Женщину судили за пост в соцсетях о сексуальных домогательствах в Египте.Суд в Каире признал гражданку Ливана виновной враспространении ложных слухов, которые наносят вред египетскому обществу. Кобвинению прибавилось и непристойное поведение на публике.Под самый конец своего отдыха в Египте 24‐летняя Монааль‐Масбух не выдержала и рассказала на своей странице в Facebook о своихвпечатлениях от поездки. О Египте она отозвалась нецензурно, рассказала осексуальных преследованиях и плохом обслуживании. Вспомнила женщина и о том, как в прошлом году у нее здесь украли деньги.После скандала Мона опубликовала другой ролик, сизвинениями. Она заявила, что не хотела оскорбить египтян. Адвокаты ливанкиподали апелляцию на решение суда, слушание состоится 29 июля.Защитник Моны аль‐Масбух уверен, что женщина выйдет насвободу. По его словам, женщина в 2006году перенесла операцию по удалению тромба в сосудах мозга. Болезнь, по словамадвоката, мешала женщине контролировать свои эмоции – в частности, гнев.Видимо, нынешнее агрессивное выступление его подзащитной объясняетсяостаточными явлениями этого недуга.Заступились за гражданку Ливана и правозащитники. Онизаявляют, что нынешние египетские власти отняли у народа "права и свободы,завоеванные во время "арабской весны", передает Fox News.