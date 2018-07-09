Восемь лет лишения свободы получила туристка из Ливана.
Женщину судили за пост в соцсетях о сексуальных домогательствах в Египте.
Восемь лет лишения свободы получила туристка из Ливана.
Женщину судили за пост в соцсетях о сексуальных домогательствах в Египте.
Суд в Каире признал гражданку Ливана виновной в
распространении ложных слухов, которые наносят вред египетскому обществу. К
обвинению прибавилось и непристойное поведение на публике.
Под самый конец своего отдыха в Египте 24‐летняя Мона
аль‐Масбух не выдержала и рассказала на своей странице в Facebook о своих
впечатлениях от поездки. О Египте она отозвалась нецензурно, рассказала о
сексуальных преследованиях и плохом обслуживании. Вспомнила женщина и о том, как в прошлом году у нее здесь украли деньги.
После скандала Мона опубликовала другой ролик, с
извинениями. Она заявила, что не хотела оскорбить египтян. Адвокаты ливанки
подали апелляцию на решение суда, слушание состоится 29 июля.
Защитник Моны аль‐Масбух уверен, что женщина выйдет на
свободу. По его словам, женщина в 2006
году перенесла операцию по удалению тромба в сосудах мозга. Болезнь, по словам
адвоката, мешала женщине контролировать свои эмоции – в частности, гнев.
Видимо, нынешнее агрессивное выступление его подзащитной объясняется
остаточными явлениями этого недуга.
Заступились за гражданку Ливана и правозащитники. Они
заявляют, что нынешние египетские власти отняли у народа "права и свободы,
завоеванные во время "арабской весны", передает Fox News.