Актриса Эвелина Бледанс рассказала свою самую большую тайну. Более 26 лет назад она потеряла дочь.

Актриса Эвелина Бледанс рассказала свою самую большую тайну.Более 26 лет назад она потеряла дочь.В 1993 году Эвилина ждала ребенка от своего первого мужа ЮрияСтыцковского. На последнем триместре Бледанс пережила нападение. Злоумышленник набросилсяна беременную артистку в парке, женщине удалось отбиться от приставаний маньяка.Стресс вызвал преждевременные роды."Мне сказали, что ребенок родился, но он родился мертвым, -со слезами на глазах вспомнила Бледанс – Были роды, я, конечно, ничего не помню.У меня был шок. Наверное, я должна была потребовать показать мне этого мертвогоребенка. Но мне кажется если я увидела бы это мертвое дитя, наверное, вот этивсе переживания, которые многие годы и до сих пор преследуют меня, они бы былиеще тяжелее и страшнее".Потеря не сплотила влюбленных, супруги отдалились друг отдруга и вскоре развелись. "Эта трагедия разрушила наш брак, и мы не нашли тогдав себе каких-то оправданий, сил для того, чтобы пережить это вместе", -вспоминает первый муж актрисы Юрий Стыцковский.Через 26 лет после трагедии некая Анна Попова заявила, онаявляется потерянной дочерью Эвелины и Юрия. По словам девушки, ее отдали вдетский дом в три года.В документах Поповой указано: мать от нее отказалась, аотец пропал без вести. Девочка очень хотела найти родственников, поэтому воспитательсообщила Анне, что бросившая ее женщина ей не родная. "Когда я выпустилась издетского дома одна сотрудница призналась в том, что на самом деле моя мамаЭвелина Бледанс", – рассказала девушка в эфире программы "Прямой эфир"телеканала "Россия 1".Бледанс и Стыцковский не могут поверить словам Поповой.Эвелина отметила, что ей очень хотелось бы найти дочь, но история Анны – "этофантастика". Экс-супруги уверены, необходимо дождаться результатов исследований, а уж потом делать выводы.Телеведущий Андрей Малахов попросил озвучить результатыДНК-теста. Экспертиза установила, что Юрий и Эвелина не являются биологическимиродителями Анны.