Актриса Эвелина Бледанс рассказала свою самую большую тайну.
Более 26 лет назад она потеряла дочь.
Актриса Эвелина Бледанс рассказала свою самую большую тайну.
Более 26 лет назад она потеряла дочь.
В 1993 году Эвилина ждала ребенка от своего первого мужа Юрия
Стыцковского. На последнем триместре Бледанс пережила нападение. Злоумышленник набросился
на беременную артистку в парке, женщине удалось отбиться от приставаний маньяка.
Стресс вызвал преждевременные роды.
"Мне сказали, что ребенок родился, но он родился мертвым, -
со слезами на глазах вспомнила Бледанс – Были роды, я, конечно, ничего не помню.
У меня был шок. Наверное, я должна была потребовать показать мне этого мертвого
ребенка. Но мне кажется если я увидела бы это мертвое дитя, наверное, вот эти
все переживания, которые многие годы и до сих пор преследуют меня, они бы были
еще тяжелее и страшнее".
Потеря не сплотила влюбленных, супруги отдалились друг от
друга и вскоре развелись. "Эта трагедия разрушила наш брак, и мы не нашли тогда
в себе каких-то оправданий, сил для того, чтобы пережить это вместе", -
вспоминает первый муж актрисы Юрий Стыцковский.
Через 26 лет после трагедии некая Анна Попова заявила, она
является потерянной дочерью Эвелины и Юрия. По словам девушки, ее отдали в
детский дом в три года.
В документах Поповой указано: мать от нее отказалась, а
отец пропал без вести. Девочка очень хотела найти родственников, поэтому воспитатель
сообщила Анне, что бросившая ее женщина ей не родная. "Когда я выпустилась из
детского дома одна сотрудница призналась в том, что на самом деле моя мама
Эвелина Бледанс", – рассказала девушка в эфире программы "Прямой эфир"
телеканала "Россия 1".
Бледанс и Стыцковский не могут поверить словам Поповой.
Эвелина отметила, что ей очень хотелось бы найти дочь, но история Анны – "это
фантастика". Экс-супруги уверены, необходимо дождаться результатов исследований, а уж потом делать выводы.
Телеведущий Андрей Малахов попросил озвучить результаты
ДНК-теста. Экспертиза установила, что Юрий и Эвелина не являются биологическими
родителями Анны.