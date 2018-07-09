Западные журналисты обвинили наших спортсменов
в том, что они якобы вдыхали химическое вещество перед поединком с Хорватией. Таким
образом, по данным немецкого СМИ, россияне хотели улучшить свое состояние во
время игры.
Западные журналисты обвинили наших спортсменов
в том, что они якобы вдыхали химическое вещество перед поединком с Хорватией. Таким
образом, по данным немецкого СМИ, россияне хотели улучшить свое состояние во
время игры.
Утверждается, что
футболисты вдыхали аммиак. Якобы, это происходило в подтрибунном помещении,
чтобы получить физическое превосходство над соперником.
При этом журналисты не
вышедшей в плей-офф мирового первенства по футболу Германии признают, что аммиак
не входит в число запрещенных препаратов. Но, по словам приглашенного изданием
Bild эксперта, это вещество дает схожий эффект.
В качестве
доказательства своей правоты портал опубликовал на своей странице Twitter фото защитника сборной России Ильи Кутепова, вдыхающего что-то перед выходом на поле. Судя по
всему, обидевшиеся на свои спортивные неудачи немцы завидуют добравшимся до четвертьфинала
россиянам.
Напомним, действующий чемпион мира вылетел с мундиаля уже на
групповом этапе. Сборная Германии проиграла Южной Корее со счетом 0:2
и не смогла пробиться в плей-офф. Оба мяча были забиты уже в добавленное время.
Как
писали Dni.Ru, сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 7
июля, покинув соревнования. Исход матча решила серия пенальти. Игра была
жесткой и эмоциональной, не оставив равнодушными зрителей по всему миру.