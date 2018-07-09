Западные журналисты обвинили наших спортсменов в том, что они якобы вдыхали химическое вещество перед поединком с Хорватией. Таким образом, по данным немецкого СМИ, россияне хотели улучшить свое состояние во время игры.

Западные журналисты обвинили наших спортсменовв том, что они якобы вдыхали химическое вещество перед поединком с Хорватией. Такимобразом, по данным немецкого СМИ, россияне хотели улучшить свое состояние вовремя игры.Утверждается, чтофутболисты вдыхали аммиак. Якобы, это происходило в подтрибунном помещении,чтобы получить физическое превосходство над соперником.При этом журналисты невышедшей в плей-офф мирового первенства по футболу Германии признают, что аммиакне входит в число запрещенных препаратов. Но, по словам приглашенного изданиемBild эксперта, это вещество дает схожий эффект.В качестведоказательства своей правоты портал опубликовал на своей странице Twitter фото защитника сборной России Ильи Кутепова, вдыхающего что-то перед выходом на поле. Судя повсему, обидевшиеся на свои спортивные неудачи немцы завидуют добравшимся до четвертьфиналароссиянам.Напомним, действующий чемпион мира вылетел с мундиаля уже нагрупповом этапе. Сборная Германии проиграла Южной Корее со счетом 0:2и не смогла пробиться в плей-офф. Оба мяча были забиты уже в добавленное время.Какписали Dni.Ru, сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 7июля, покинув соревнования. Исход матча решила серия пенальти. Игра былажесткой и эмоциональной, не оставив равнодушными зрителей по всему миру.