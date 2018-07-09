Выставка "Иннопром-2018", проходящая сейчас в Екатеринбурге, отметилась своеобразной автомобильной премьерой. Ульяновцы показали ходовой прототип первого в России гибридного грузовика: силовая установка смонтирована на шасси УАЗ Профи.

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