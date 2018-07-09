Выставка Иннопром-2018, проходящая сейчас в Екатеринбурге, отметилась своеобразной автомобильной премьерой. Ульяновцы показали ходовой прототип первого в России гибридного грузовика: силовая установка смонтирована на шасси УАЗ Профи.
<a href="http://33live.ru/novosti/09-07-2018-uaz-pokazal-gibridnyj-gruzovik-s-dinamikoj-i-rasxodom-legkovushki.html" target="_blank">УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки</a> - Выставка Иннопром-2018, проходящая сейчас в Екатеринбурге, отметилась своеобразной автомобильной премьерой. Ульяновцы показали ходовой прототип первого в России гибридного грузовика: силовая установка смонтирована на шасси УАЗ Профи.
[url=http://33live.ru/novosti/09-07-2018-uaz-pokazal-gibridnyj-gruzovik-s-dinamikoj-i-rasxodom-legkovushki.html]УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки[/url] - Выставка Иннопром-2018, проходящая сейчас в Екатеринбурге, отметилась своеобразной автомобильной премьерой. Ульяновцы показали ходовой прототип первого в России гибридного грузовика: силовая установка смонтирована на шасси УАЗ Профи.