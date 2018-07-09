На травяных кортах Великобритании продолжаются матчи теннисного турнира серии Большого шлема – Уимблдон. В четвертьфинал турнира пробилась латвийская теннисистка Елена Остапенко.

На травяных кортах Великобритании продолжаются матчи теннисного турнира серии "Большого шлема" – Уимблдон. В четвертьфинал турнира пробилась латвийская теннисистка Елена Остапенко.В матче четвертого круга Уимблдона Остапенко одержала победу в двух сетах над представительницей Белоруссии – Александрой Саснович. Итоговый счет 7:6, 6:0. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.За путевку в полуфинал Уимблдона Остапенко поспорит со словачкой Доминикой Цибулковой. Матч состоится 10 июля.