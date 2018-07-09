Украинский консул Геннадий Брескаленко посетил в СИЗО Лефортово гражданина Украины Романа Сущенко. Он был осужден в России за шпионаж и приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

Украинский консул Геннадий Брескаленко посетил в СИЗО "Лефортово" гражданина Украины Романа Сущенко. Об этом сообщила дочь осужденного Юлия.По ее словам, отец "чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия". Кроме того, он подал документы на разрешение на звонки родным.4 июня Сущенко был признан виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам колонии строгого режима, напоминает ТАСС. Сущенко, который является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Свою вину Сущенко не признал.Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора 9 июня договорились о посещении уполномоченными по правам человека граждан, находящихся в заключении. 14 июня Людмила Денисова прилетела в Москву, но диалог с российской коллегой Татьяной Москальковой не сложился. Денисова несколько раз нарушала договоренности о посещениях осужденных. Также она хотела посетить Сущенко, но суд отказал ей.