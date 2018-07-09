В студии программы Пусть говорят снова появился предполагаемый сын легендарного артиста Спартака Мишулина Тимур Еремеев. Мужчина заявил: возможно, дочь актера Карина Мишулина украла его биообразец.

В студии программы "Пусть говорят" снова появился предполагаемыйсын легендарного артиста Спартака Мишулина Тимур Еремеев. Мужчина заявил: возможно,дочь актера Карина Мишулина украла его "биообразец".Еремеев рассказал, что с ним связалась некая Зарина. Она,якобы, помогала переправить костюмом Спартака Мишулина через Швецию в Америку,для проведения ДНК-экспертизы. Девушка заявила, что у нее есть результаты ещеодного – тайного исследования.Незнакомка сообщила, что боится говорить по телефону прямо, так как их беседа может быть записана. Зарина общалась с Тимуромнамеками. "В частности она сказала: "вот подумайте сами, а были ли вы с Каринойв каком-то азиатском ресторане?" – сообщил Еремеев.Мужчина заявил, что действительно когда-то обедал сМишулиной. По словам вероятного сына народного артиста, Карина была инициаторомтой встречи. "Как мне казалось, атмосфера была дружелюбной, и я не следил за ихдействиями. И Карина каким-то образом забрала эти палочки и отправила наэкспертизу ДНК. Желая сравнить их, собственно, с собой. Это мне сообщила Зарина",– с улыбкой произнес Еремеев.Ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что, скореевсего, Мишулина подстроила ужин, чтобы похитить "биоматериал Тимура" -палочки, на которых осталась слюна Еремеева. Эксперты в студии былишокированы заявлением.Также Зарина прислала Еремееву скриншот некой таблицы: "Гдесверху было написано – Тимур, а ниже какие-то цифры". Доктор биологических наукПавел Иванов ознакомился с этими данными: "Это генетический паспорт. И если проверить, то если эти параметрысовпадают с документированным образцом, который брали, или возьмут у Тимура,тогда можно практически однозначно утверждать, что это его".Еремеев вместе с адвокатом планирует отправиться в Швецию,чтобы забрать результаты. "Зарина некоторое время предлагала мне безвозмездноотдать данные экспертизы, но просто потом перестала выходить на связь иотправила меня к подруге своей. А подруга попросила деньги", – рассказал о шантаже вероятныйсын легендарного актера.Предполагаемый сын Мишулина добавил, что во время записиэфира ему пришло сообщение от Зарины. "Зарина сказала, что результаты этойэкспертизы 99,8 %. А сейчас она написала, что если посмотрит нашу передачу ипоймет, что все мы люди порядочные и честные, то вышлет эту экспертизу простотак", – сообщил Еремеев.