В студии программы Пусть говорят снова появился предполагаемый
сын легендарного артиста Спартака Мишулина Тимур Еремеев. Мужчина заявил: возможно,
дочь актера Карина Мишулина украла его биообразец.
В студии программы "Пусть говорят" снова появился предполагаемый
сын легендарного артиста Спартака Мишулина Тимур Еремеев. Мужчина заявил: возможно,
дочь актера Карина Мишулина украла его "биообразец".
Еремеев рассказал, что с ним связалась некая Зарина. Она,
якобы, помогала переправить костюмом Спартака Мишулина через Швецию в Америку,
для проведения ДНК-экспертизы. Девушка заявила, что у нее есть результаты еще
одного – тайного исследования.
Незнакомка сообщила, что боится говорить по телефону прямо, так как их беседа может быть записана. Зарина общалась с Тимуром
намеками. "В частности она сказала: "вот подумайте сами, а были ли вы с Кариной
в каком-то азиатском ресторане?" – сообщил Еремеев.
Мужчина заявил, что действительно когда-то обедал с
Мишулиной. По словам вероятного сына народного артиста, Карина была инициатором
той встречи. "Как мне казалось, атмосфера была дружелюбной, и я не следил за их
действиями. И Карина каким-то образом забрала эти палочки и отправила на
экспертизу ДНК. Желая сравнить их, собственно, с собой. Это мне сообщила Зарина",
– с улыбкой произнес Еремеев.
Ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что, скорее
всего, Мишулина подстроила ужин, чтобы похитить "биоматериал Тимура" -
палочки, на которых осталась слюна Еремеева. Эксперты в студии были
шокированы заявлением.
Также Зарина прислала Еремееву скриншот некой таблицы: "Где
сверху было написано – Тимур, а ниже какие-то цифры". Доктор биологических наук
Павел Иванов ознакомился с этими данными: "Это генетический паспорт. И если проверить, то если эти параметры
совпадают с документированным образцом, который брали, или возьмут у Тимура,
тогда можно практически однозначно утверждать, что это его".
Еремеев вместе с адвокатом планирует отправиться в Швецию,
чтобы забрать результаты. "Зарина некоторое время предлагала мне безвозмездно
отдать данные экспертизы, но просто потом перестала выходить на связь и
отправила меня к подруге своей. А подруга попросила деньги", – рассказал о шантаже вероятный
сын легендарного актера.
Предполагаемый сын Мишулина добавил, что во время записи
эфира ему пришло сообщение от Зарины. "Зарина сказала, что результаты этой
экспертизы 99,8 %. А сейчас она написала, что если посмотрит нашу передачу и
поймет, что все мы люди порядочные и честные, то вышлет эту экспертизу просто
так", – сообщил Еремеев.