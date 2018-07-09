Владимирские гимнасты завоевали семь медалей на Кубке России. Соревнования проходили со 2 по 8 июля в Челябинске. Алексей Ростов завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали. В командных соревнованиях наши гимнасты завоевали серебро.

Владимирские гимнасты завоевали семь медалей на Кубке России. Соревнования проходили со 2 по 8 июля в Челябинске. Алексей Ростов завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали. В командных соревнованиях наши гимнасты завоевали "серебро". Ещё две медали в нашу копилку принесли Кирилл Прокопьев, который взял "бронзу" и Николай Куксенков, завоевавший "серебро".