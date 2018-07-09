ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Шурыгиной Александры Владимировны, 02.09.1996 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Шурыгиной Александры Владимировны, 02.09.1996 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 14.04. 2018 года.Приметы: на вид 20-23 года, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч, глаза темные.Особые приметы: татуировка на правой ноге на щиколотке в виде волка, на левой ноге на щиколотке цветной узор (возможно цветок), на кистях правой и левой рук татуировки в виде букв.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29