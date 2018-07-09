Во время выступления в цирке слониху Малу столкнули в зрительские ряды ее же сородичи. В результате животное смогло самостоятельно встать и удалиться, прихрамывая на одну ногу. Один из зрителей получил незначительные ушибы.

Во время выступления в германском цирке несколько дней назад слониху по имени Мала столкнули в зрительские ряды два ее сородича. В результате один из зрителей получил незначительные ушибы, а остальные отделались легким испугом.В свою очередь, Малу смогла самостоятельно встать и удалиться, прихрамывая на одну ногу. Руководство цирка, комментируя происшествие, сообщило, что животные конфликтовали в рамках борьбы за место на иерархической лестнице, при этом ситуация несколько усугубляется тем, что слоны росли в разных местах.В настоящее время защитники животных активно распространяют и комментируют видео с падением Малу, призывая законодателей запретить развлекательные выступления дрессированных слонов и других зверей в Германии.