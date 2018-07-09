Ученые объявили, что вакцина от ВИЧ впервые сработала на людях. По словам американских специалистов, препарат оказал положительное воздействие.

Ученые объявили, что вакцина от ВИЧ впервые сработала на людях. По словам американских специалистов, препарат оказал положительное воздействие.Группа ученых провела масштабные исследования новой вакцины против ВИЧ с участием почти 400 взрослых людей. Результаты тестирования подтвердили безопасность препарата, а также наличие у негоиммунного ответа против вируса.В эксперименте приняли участие около 400 добровольцев в возрасте 18-50 лет из клиник, расположенных в Южной Африки и Восточной Африке, CША и Таиланде. Медики объединили две фазы клинических исследований, в которых проверяется безопасность вакцины.Всех добровольцев случайным образом разделили на восемь групп, передает The Lancet. Стоит отметить, что ни сами участники, ни организаторы не знали до конца испытания, кто из них получает вакцину, а кто – пустышку.Итоги исследования показали, что все испытанные схемы оказались безопасными для здоровья добровольцев и вызывали лишь незначительные побочные эффекты. Среди них значатся боль в месте инъекции, неприятные ощущения в животе и спине, головокружения и диареи у нескольких участников экперимента.Более того, параллельно ученые проверили вакцину на 70 обезьянах, у которых наблюдался подобный иммунный ответ. Авторы исследования добавили, что у животных наблюдалась 67-процентная защита от заражения вирусом.