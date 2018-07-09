Недолго пришлось ждать того, что было очевидно: Британия решила не откладывать дело в долгий ящик и обвинила Москву в гибели подданной Королевства. Выступая в парламенте, министр обороны страны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия совершила химическую атаку на территории страны.

Недолго пришлось ждать того, что было очевидно: Британиярешила не откладывать дело в долгий ящик и обвинила Москву в гибели подданной Королевства.Выступая в парламенте, министр обороны страны Гэвин Уильямсон заявил, что Россиясовершила химическую атаку на территории страны.На этот раз важное заявление о вине России доверили сделатьглаве военного ведомства. Отвечая на вопросы депутатов по поводу новогоотравления "Новичком", министр недвусмысленно указал на Россию."Простая реальность заключается в том, что Россиясовершила атаку на британской земле, которая привела к гибели британскойподданной. Я считаю, что весь мир осудит это вместе с нами ", – приводитслова Уильямсона агентство Reuters.Ранее сегодня, 9 июля пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков заявил, что ситуация с отравлениями в Британии представляетопасность для всей Европы. По его словам, в Кремле обеспокоены продолжающимися отравлениями."Мы сожалеем в связи с кончиной британской гражданки,мы по-прежнему глубоко озабочены продолжающими проявлениями отравляющих веществна территории Великобритании. Это представляет опасность не только длябританцев, но и для всех остальных европейцев", – сказал Песков.Тем временем в британской прессе появляются все новые версииверсия отравления мужчины и женщины в городе Эймсбери. Известно, что мужчинабыл героиновым наркоманом и мог схватить дозу яда из подобранного с землиокурка. Так предположил друг пострадавших, который был последним, кто видел их передтем, как они попали в больницу.Приятель этой пары также поведал, что мужчина постояннонаходился под воздействием каких-либо веществ. "Он часто употреблял героини кокаин", – заявил ценный свидетель.44-летняя британка Стерджес и ее 45-летний спутник Роули 30июня были госпитализированы в городе Эймсбери критическом состоянии. Следователиутверждают, что они отравились нервно-паралитическим газом "Новичок".Им же в марте 2018 года были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль иего дочь Юлия.