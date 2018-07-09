Недолго пришлось ждать того, что было очевидно: Британия
решила не откладывать дело в долгий ящик и обвинила Москву в гибели подданной Королевства.
Выступая в парламенте, министр обороны страны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия
совершила химическую атаку на территории страны.
Недолго пришлось ждать того, что было очевидно: Британия
решила не откладывать дело в долгий ящик и обвинила Москву в гибели подданной Королевства.
Выступая в парламенте, министр обороны страны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия
совершила химическую атаку на территории страны.
На этот раз важное заявление о вине России доверили сделать
главе военного ведомства. Отвечая на вопросы депутатов по поводу нового
отравления "Новичком", министр недвусмысленно указал на Россию.
"Простая реальность заключается в том, что Россия
совершила атаку на британской земле, которая привела к гибели британской
подданной. Я считаю, что весь мир осудит это вместе с нами ", – приводит
слова Уильямсона агентство Reuters.
Ранее сегодня, 9 июля пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отравлениями в Британии представляет
опасность для всей Европы. По его словам, в Кремле обеспокоены продолжающимися отравлениями.
"Мы сожалеем в связи с кончиной британской гражданки,
мы по-прежнему глубоко озабочены продолжающими проявлениями отравляющих веществ
на территории Великобритании. Это представляет опасность не только для
британцев, но и для всех остальных европейцев", – сказал Песков.
Тем временем в британской прессе появляются все новые версии
версия отравления мужчины и женщины в городе Эймсбери. Известно, что мужчина
был героиновым наркоманом и мог схватить дозу яда из подобранного с земли
окурка. Так предположил друг пострадавших, который был последним, кто видел их перед
тем, как они попали в больницу.
Приятель этой пары также поведал, что мужчина постоянно
находился под воздействием каких-либо веществ. "Он часто употреблял героин
и кокаин", – заявил ценный свидетель.
44-летняя британка Стерджес и ее 45-летний спутник Роули 30
июня были госпитализированы в городе Эймсбери критическом состоянии. Следователи
утверждают, что они отравились нервно-паралитическим газом "Новичок".
Им же в марте 2018 года были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и
его дочь Юлия.