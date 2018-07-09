В польских горах Татры разразилась сильная буря. Из-за нее пострадали четверо туристов из Литвы.

В польских горах Татры разразилась сильная буря. Из-за нее пострадали четверо туристов из Литвы. Одна из них, 52-летняя женщина, получила травмы в области груди. Она госпитализирована, передает ТАСС.Еще трое путешественников, в том числе 11-летний мальчик, получили легкие травмы. Для спасения туристов, попавших в бурю, использовался спасательный вертолет. Операция проводилась во время сильного ливня и грозы с порывистым ветром.Угроза бури объявлялась заранее. Туристы не послушались синоптиков и, вопреки их предупреждениям, поднялись в горы.Татры – часть Карпат. Через них проходит граница Польши и Словакии, причем обе страны создали в горах свои национальные парки, привлекающие множество туристов.