К семи и шести годам заключения и штрафу приговорены во Владивостоке два сотрудника краевого клинического кожно-венерологического диспансера за хищение денег и незаконные платные медицинские услуги.

К семи и шести годам заключения и штрафу приговорены во Владивостоке два сотрудника краевого клинического кожно-венерологического диспансера за хищение денег и незаконные платные медицинские услуги.Преступники более года незаконно оказывали платные медицинские услуги, используя оборудование клиники, организовав на базе диспансера деятельность фирмы по оказанию косметологических услуг. По этой схеме они изъяли у граждан более 21 млн рублей.Кроме этого, они же похитили более 3,5 млн рублей, предназначенных на ремонт медицинского учреждения.Суд приговорил одного фигуранта к семи годам девяти месяцам лишения свободы, другую — к шести годам девяти месяцам лишения свободы. Также подсудимым назначено наказание в виде штрафов на сумму 1,25 млн рублей, сообщает "Интерфакс".