Приемный покой районной больницы. Вызывают дежурного врача: привезли мальчика с ожогом. В смотровой сидит мальчик лет 15 (М), в "предбаннике" приемного покоя встревоженные родители.
Врач (В): - Что случилось?
(М) - Бензин с другом в гараже отливали из канистры...
(В) - Ну, и....
(М )- Там темно, не видно было... Ну, спичку зажгли, посмотреть сколько осталось...
(В) (через паузу) - Увидел сколько осталось?...
Тут раздается крик отца этого недоросля из "предбанника" - ДВА КВАРТАЛА, Б%%%Ь, УВИДЕЛО!!!
еще анекдот!