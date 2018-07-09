09.07.2018

2018-07-09 14:00:30

В Татарстане в аварии с трактором погибла женщина

На 15-м километре дороги Альметьевск – Лениногорск в Альметьевском районе Татарстана автомобиль LADA столкнулся со стоящим на крайней левой полосе трактором, передает портал . От полученных травм пассажирка легковушки скончалась. Водитель пострадал.