Приемный сын заслуженной артистки Евдокии Германовой Николай Ерохин ищет отца. Долгожданная встреча с родственником оказалась нерадостной.

Приемный сын заслуженной артистки Евдокии Германовой НиколайЕрохин ищет отца. Долгожданная встреча с родственником оказалась нерадостной.Николай был предан дважды: первый раз родные мама и папа бросилиего младенцем, а впоследствии от него отказалась приемная родительница Евдокия Германова.Артистка вернула его в детский дом, заявив, что ребенок опасен. Когда мальчиквырос, он рассказал журналистам, что много лет назад, живя в доме Германовой, подвергался жестоким наказаниям."Она пришла пораньше с работы, а я любил, как и все дети,поиграть в войнушку, и изуродовал ей подушку какую-то там подарочную на кухне. Нуи в ответ она решила сделать мне также, ну она меня ткнула два или три раза вногу. Ножом. Раны были не глубокие. Она потом мазала их, когда отругала. Онизажили со временем. Остались шрамы", – вспоминал Николай истязание приемнойматери.В студии программы "На самом деле" Первого канала юношавстретил свою биологическую мать Наталью Ерохину. Женщина попыталась оправдать себя,сославшись на обстоятельства – ее без средств к существованию бросил муж. ДНК-исследованиепоказало, что Николай действительно сын Натальи. Юноша не смог проститьродительницу.Встреча Ерохина с предполагаемым отцом Зиейиддином Халисовымпроизошла на съемочной площадке той же передачи, но уже позднее. Когда мужчиназашел в студию, в зале повисла тишина. Никто не ожидал, что первая за всю жизньвстреча отца и сына будет такой холодной. Мужчина не уверен в своем родстве сюношей.Халисов рассказал, что около 20 лет назад он уехал из Москвы напохороны к матери в Киргизию и был там арестован на восемь месяцев. Вернувшись, не смог найти жену и троих детей. Предполагаемый отец заявил, что не знал о четвертой беременностижены.Наталью Ерохину возмутил рассказ бывшего мужа. Она вбежала насъемочную площадку и принялась колотить Зиейиддина кулаками. По словамразъяренной женщины, Халисов выставил ее и детей из дома в Киргизии, дав денег только на билет до Москвы. Мужчина не был ни хорошим отцом, ни хорошим мужем: онбил ее и детей. Она сообщала супругу о четвертой беременности.Ведущий Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-экспертизы. ОтцовствоЗиейиддина Халисова подтверждено. "После передачи будем разговаривать, как папас сыном", – сухо произнес мужчина. Хладнокровие Халисова шокировало ведущего.