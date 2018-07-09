Английский клуб Вест Хэм Юнайтед объявил о подписании контракта с Джеком Уилширом, который ранее выступал за лондонский Арсенал. Контракт между двумя сторонами подписан сроком на три года. Футболист достался молотобойцам бесплатно.

Английский клуб "Вест Хэм Юнайтед" объявил о подписании контракта с Джеком Уилширом, который ранее выступал за лондонский "Арсенал". Контракт между двумя сторонами подписан сроком на три года.Кроме того, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт молотобойцев, футболист обошелся клубу бесплатно, поскольку у Уилшира завершился срок соглашения с канонирами. Он пополнил ряды "Вест Хэма" на правах свободного агента.Отметим, что Уилшир является воспитанником "Арсенала", за который он выступал с 2008 года. За пушкарей англичанин провел 125 игр, отметившись семью забитыми мячами.