Во время патрулирования по улицам рабочего поселка Чистоозерное полицейские заметили возгорание в одном из частных домов. Сообщив о пожаре экстренным службам, инспекторы ДПС бросились к горящему дому.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении ведомственными медалями «За смелость во имя спасения» инспекторов ДПС ГИБДД ОМВД России по Чистоозерному району Новосибирской области майора полиции Сергея Мартыненко и лейтенанта полиции Владимира Эйриха, проявивших смелость и решительность при спасении детей на пожаре», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.8 июня во время патрулирования по улицам рабочего поселка Чистоозерное Сергей Мартыненко и Владимир Эйрих заметили возгорание в одном из частных домов. Сообщив о пожаре экстренным службам, инспекторы ДПС бросились к горящему дому.В окне одной из задымленных комнат полицейские увидели двух маленьких мальчиков, которые пытались выбраться наружу, но никак не могли дотянуться до спасительной ручки. Мгновенно оценив ситуацию, инспекторы жестами попросили детей отойти от окна, разбили стекло и вытащили их наружу.Затем сотрудники полиции отвели ребят на безопасное расстояние и передали прибывшим медикам. Убедившись, что здоровью детей ничего не угрожает, инспекторы ДПС организовали беспрепятственный проезд пожарных машин к месту происшествия.«Таким образом, благодаря уверенным и слаженным действиям Сергея Мартыненко и Владимира Эйриха удалось спасти детские жизни», - отметила Ирина Волк.