Он работает заведующим кафедры радиотехники

Он работает заведующим кафедры радиотехникиПрезидент Владимир Путин подписал распоряжение о награждении профессора ВлГУ Олега Никитина.Заведующему кафедры радиотехники вручили почетную грамоту. Преподавателя отметили за заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросоветскую работу.Олег Никитин руководит кафедрой с 1990 года. Ученый развивает направление, связанное с повышением эффективности сложных радиоэлектронных систем.