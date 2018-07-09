Ливнёвка не справилась? Накануне во Владимирской области прошёл ливень с градом. Количество осадков было таким, что вода не успевала уходить с городских магистралей и из дворов. В социальных сетях выложены десятки фото и видео с последствиями стихии.

Ливнёвка не справилась? Накануне во Владимирской области прошёл ливень с градом. Количество осадков было таким, что вода не успевала уходить с городских магистралей и из дворов. В социальных сетях выложены десятки фото и видео с последствиями стихии. Вот это озеро, например, образовалось в районе Лыбедской магистрали. Машину пришлось вытаскивать. Теперь её ждёт ремонт. На Первой пионерской пострадала кирпичная стена. Один фрагмент, судя по комментариям очевидцев, просто вынесло потоком воды. Поднялась вода и в районе бульвара Иванова, затруднён был проезд по улице Мира. И это не полный перечень улиц, где накануне образовались стихийные водоёмы. Что же стало причиной? Этот вопрос мы задали представителям мэрии.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Ну, во-первых, город, слава богу не затопило, с городом всё в порядке. Не забывайте о том, что Владимир по своему ландшафту, по своей географии – это город на холмах, естественно, есть низины, которые во время выпадения вот таких вот форс-мажорных осадков, ливней, которые были вчера, позавчера там заполняет водой. Но система ливневой канализации, как правило, справляются, ну так скажем, не на "отлично", но на "хорошо". Владимирводоканал – это муниципальное предприятие, которое отвечает за бесперебойное функционирование городских ливнёвок – справляется со своей работой. Ну, а там где, мы уже знаем где, так скажем, проблемные точки на карте города. Вчера и позавчера работали дежурные бригады, которые старались контролировать ситуацию".