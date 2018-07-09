Кинотеатр откроется в понедельник, 9 июля
Кинотеатр откроется в понедельник, 9 июля
В Добром владимирцам бесплатно покажут новинки кинематографа под открытым небом.
Площадка откроется уже в понедельник, 9 июля. Картины будут показывать каждый день с 19 до 21 часа.
Экран под открытым небом установили возле кинотеатра «Русь-кино».
Расписание фильмов
9 июля:
19:00 – Фкисики. Большой секрет (6+)
21:00 – Кухня. Последняя битва (12+)
10 июля:
19:00 – Трио в перьях (6+)
21:00 – Остров Исправления (6+)
11 июля:
19:00 – Плюшевый монстр (6+)
21:00 – Каникулы президента (16+)
12 июля:
19:00 – Подводная эра (6+)
21:00 – Притяжение (12+)
13 июля
19:00 – Чудо-юдо (6+)
21:00 – Елки 5 (6+)
14 июля:
19:00 – Снежная королева 3. Огонь и лед (6+)
21:00 – Время первых (6+)
15 июля:
19:00 – Мумми-тролли и зимняя сказка (6+)
21:00 – Женщины против мужчин. Крымские Каникулы (16+)