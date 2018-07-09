Кинотеатр откроется в понедельник, 9 июля

Кинотеатр откроется в понедельник, 9 июляВ Добром владимирцам бесплатно покажут новинки кинематографа под открытым небом.Площадка откроется уже в понедельник, 9 июля. Картины будут показывать каждый день с 19 до 21 часа.Экран под открытым небом установили возле кинотеатра «Русь-кино».Расписание фильмов9 июля:19:00 – Фкисики. Большой секрет (6+)21:00 – Кухня. Последняя битва (12+)10 июля:19:00 – Трио в перьях (6+)21:00 – Остров Исправления (6+)11 июля:19:00 – Плюшевый монстр (6+)21:00 – Каникулы президента (16+)12 июля:19:00 – Подводная эра (6+)21:00 – Притяжение (12+)13 июля19:00 – Чудо-юдо (6+)21:00 – Елки 5 (6+)14 июля:19:00 – Снежная королева 3. Огонь и лед (6+)21:00 – Время первых (6+)15 июля:19:00 – Мумми-тролли и зимняя сказка (6+)21:00 – Женщины против мужчин. Крымские Каникулы (16+)