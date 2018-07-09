Экипаж самолета, выполнявшего чартерный рейс из Вьетнама в Россию, при вылете из города Камрань столкнулся с агрессивным поведением двух мужчин, которые переусердствовали с алкоголем. Командир лайнера отказал дебоширам в перевозке и не стал взлетать до прибытия полиции. Дебоширов задержали.

На борту самолета Камрань — Москва перед вылетом из Вьетнама двое россиян устроили авиадебош и были задержаны полицией.Как рассказал "Интерфаксу" источник в авиакомпании, экипаж самолета Boeing-737, выполнявшего чартерный рейс, при вылете из города Камрань столкнулся с неадекватным агрессивным поведением двух молодых мужчин, которые "переусердствовали с алкоголем".Командир лайнера отказал дебоширам в перевозке и не стал взлетать до прибытия полиции. В результате поднявшиеся на борт вьетнамские полицейские задержали авиахулиганов, а самолет улетел в Москву без них.В начале июня сообщалось, что вступают в силу новые поправки в Воздушный кодекс. Теперь российские авиакомпании имеют право не пускать аивадебоширов на рейс, аннулировать авиабилет в одностороннем порядке и отстранить нарушителя от полетов на год.