Экс-участница реалити-шоу Дома-2 Алена Водонаева высказалась о скандале в семье футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы. По ее мнению, спортсмен ведет себя недостойно.

Экс-участница реалити-шоу "Дома-2" Алена Водонаева высказалась оскандале в семье футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы. По ее мнению,спортсмен ведет себя недостойно.Алена считает, что, еслибы не смерть отца Миланы, сенатора Вадима Тюльпанова, Кержаков до сих пор быносит жену на руках. По ее словам, Александр в очередной раз обвел вокруг пальца своюочередную супругу, забрав их годовалого сына.Водонаева заняла в конфликте сторону женыКержакова. "Верю ли я словам Миланы, что Александр женился на ней ради карьеры,которую сулила ему выгодная партия? Верю. Верю ли я словам адвокатаДобровинского, что Кержаков забрал ребенка у Миланы из-за нескольких миллионовдолларов, которые он перевел на счет жены, а затем не мог вернуть? Верю", -цитирует Алену "7Дней"."Кержакову оченьповезло, что у Миланы не оказалось стержня, и ему удалось выйти из воды сухим",– полагает звезда "Дом-2". По словам Водонаевой, она была в шоке, когдауслышала интервью жены футболиста, где та рассказала, как пришла домой пьяная,ползала по полу и умоляла мужа не бросать ее, а он снимал ее на видео. "Девочки,кто там еще хотел за Кержакова? Не передумали?", – спрашивает Алена.При этом знаменитость отметила,что на сей раз Кержаков не стал доказывать невменяемость супруги, как в случаес матерью его старшего сына Екатериной Сафроновой. Кроме того, как заявилаВодонаева, у Миланы был слишком уважаемый отец, имевший влиятельных друзей.Поэтому, по словам Алены, отобрать безнаказанно ребенка они у дочери Тюльпановане дадут.