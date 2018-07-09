Диагональный мужской сборной России по волейболу Максим Михайлов, ставший в составе национальной команды победителем Лиги наций, был признан самым ценным игроком турнира. В финальном матче он сумел набрать больше всех результативных баллов.

Диагональный мужской сборной России по волейболу Максим Михайлов, ставший в составе национальной команды победителем Лиги наций, был признан самым ценным игроком турнира. В финальном матче он сумел набрать больше всех результативных баллов.30-летний Михайлов принес своей команде 19 очков. Кроме того, еще два игрока сборной России Дмитрий Волков и Дмитрий Мусэрский вошли в символическую сборную Лиги наций.Напомним, что новый волейбольный турнир пришел на смену Мировой лиге. Российские волейболисты, победив в финале французов со счетом 3:0, стали первым победителями Лиги наций.