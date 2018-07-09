Необходимо учитывать бюджетную обеспеченность субъектов
Федерации при принятии главного финансового закона страны. Об этом в
понедельник, 9 июля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе
парламентских слушаний, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой,
таможенной и тарифной политики.
Необходимо учитывать бюджетную обеспеченность субъектов
Федерации при принятии главного финансового закона страны. Об этом в
понедельник, 9 июля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе
парламентских слушаний, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой,
таможенной и тарифной политики.
По словам председателя нижней палаты, нельзя ставить факт
наличия в регионе собственной промышленности в зависимость с бюджетной
обеспеченностью субъекта Федерации. "Есть регионы, где сосредоточен серьезный
экономический потенциал, большие предприятия, но при этом бюджетная
обеспеченность одна из низких в стране", – подчеркнул спикер.
Володин добавил, что очень важно, чтобы бюджетная, налоговая
и таможенно-тарифная политика решали и эти задачи. Обращаясь к присутствовавшим
в зале, в том числе к представителям законодательной и исполнительной власти
субъектов Федерации, спикер выразил надежду, что предложения участников
слушаний будут конструктивными.
Кроме того, отметил председатель нижней палаты, по итогам
мероприятия могут быть внесены изменения в действующее законодательство. Он
также призвал высказывать свои предложения о совершенствовании бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики представителей Счетной палаты,
экспертов и самих членов нижней палаты.
Спикер призвал регионы быть активнее и в деле обсуждения
грядущей пенсионной реформы. "У нас сейчас идут обсуждения на уровне
региональных парламентов этого закона. Мы хотели бы, чтобы от них поступали
предложения", – сказал Володин. Спикер посетовал на недостаточное
обсуждение законопроекта в субъектах Федерации.
Напомним, с предложением о пенсионной реформе правительство
Дмитрия Медведева выступило в середине прошлого месяца. Планируется увеличить
возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин до 63. По словам
первого вице-спикера нижней палаты Александра Жукова, соответствующий
нормативно-правовой акт пройдет обсуждение в стенах нижней палаты во втором и
третьем чтении этой осенью.