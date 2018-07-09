Необходимо учитывать бюджетную обеспеченность субъектов Федерации при принятии главного финансового закона страны. Об этом в понедельник, 9 июля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой, таможенной и тарифной политики.

Необходимо учитывать бюджетную обеспеченность субъектовФедерации при принятии главного финансового закона страны. Об этом впонедельник, 9 июля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходепарламентских слушаний, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой,таможенной и тарифной политики.По словам председателя нижней палаты, нельзя ставить фактналичия в регионе собственной промышленности в зависимость с бюджетнойобеспеченностью субъекта Федерации. "Есть регионы, где сосредоточен серьезныйэкономический потенциал, большие предприятия, но при этом бюджетнаяобеспеченность одна из низких в стране", – подчеркнул спикер.Володин добавил, что очень важно, чтобы бюджетная, налоговаяи таможенно-тарифная политика решали и эти задачи. Обращаясь к присутствовавшимв зале, в том числе к представителям законодательной и исполнительной властисубъектов Федерации, спикер выразил надежду, что предложения участниковслушаний будут конструктивными.Кроме того, отметил председатель нижней палаты, по итогаммероприятия могут быть внесены изменения в действующее законодательство. Онтакже призвал высказывать свои предложения о совершенствовании бюджетной,налоговой и таможенно-тарифной политики представителей Счетной палаты,экспертов и самих членов нижней палаты.Спикер призвал регионы быть активнее и в деле обсуждениягрядущей пенсионной реформы. "У нас сейчас идут обсуждения на уровнерегиональных парламентов этого закона. Мы хотели бы, чтобы от них поступалипредложения", – сказал Володин. Спикер посетовал на недостаточноеобсуждение законопроекта в субъектах Федерации.Напомним, с предложением о пенсионной реформе правительствоДмитрия Медведева выступило в середине прошлого месяца. Планируется увеличитьвозраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин до 63. По словампервого вице-спикера нижней палаты Александра Жукова, соответствующийнормативно-правовой акт пройдет обсуждение в стенах нижней палаты во втором итретьем чтении этой осенью.