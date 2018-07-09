Из тайской пещеры Тхам Луанг выведен на поверхность восьмой спасенный мальчик. Он находится в полевом госпитале у входа в пещеру. Операция по эвакуация оставшихся детей продолжается.

Из тайской пещеры Тхам Луанг выведен на поверхность восьмой спасенный мальчик. Он находится в полевом госпитале у входа в пещеру. Иностранные дайверы и таиландские боевые пловцы продолжают эвакуацию оставшихся детей.Спасатели называют детей кодовыми именами: "Лесной Вепрь 1", "Лесной Вепрь 2" и так далее. В именах использовано название школы, в которой учатся подростки – Академия Лесных Вепрей, сообщает РИА Новости.Операция по эвакуации началась в воскресенье. Детей выводили в легководолазном снаряжении. Около одного километра из пяти, отделявших их от выхода из пещеры, они проплыли под водой в сопровождении опытных дайверов. Вечером из-за наступивших сумерек эвакуацию пришлось остановить. В понедельник утром она была возобновлена.23 июня 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер зашли в пещеру Тхам Луанг. Из-за внезапного наводнения они оказались там заблокированы. Их поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.