Бывшая участница Дома-2 Дарья Осенкова обнародовала доказательства очередной измены Ильи Яббарова. Девушка выложила в своем Instagram факты, подтверждающие ее интимную связь с героем телепроекта.

Бывшая участница "Дома-2" Дарья Осенкова обнародовала доказательства очередной измены Ильи Яббарова. Девушка выложила в своем Instagram факты, подтверждающие ее интимную связь с героем телепроекта.Оказалось, что Яббаров регулярно звонил Осенковой, ребята переписывались, а сама Даша присылала парню свои пикантные снимки. Алена Рапунцель, в свою очередь, ничего не знал о столь тесном общении своего будущего супруга с экс-участницей телестройки.Даша решила рассказать обо всем лично беременной Алене. В тот злосчастный день Рапунцель находилась в гинекологии.Тогда будущую маму срочно госпитализирована, на нервной почве у нее начались проблемы со здоровьем. Сама Осенкова была убеждена, что девушку уже выписали из больницы.Дарья заявила, что рассказала все Алене, так как "не хотела быть обманутой". Затем, по словам Осенкоквой, Яббаров сразу ее разблокировал, "когда узнал всю канитель и начал придумывать байки"."Очевидные факты скрывать я не буду. Я не выгораживаю себя, я призываю просто к правде", – объяснила свои мотивы девушка. Осенкова добавила, что "повелась ушами" на красивые слова и уловки Яббарова, о чем сейчас жалеет. Даша убеждена, что ни ребенок, ни Алена изменщику не нужны.Стоит отметить, что после этого Рапунцель стала выкладывать в соцсетях грустные видео, намекая на расставание с любимым. В комментариях к посту девушку поддержали не только поклонники, но и другие участники "Дома-2".Ранее Алена Рапунцель рассказала об угрозе выкидыша. Девушка призналась, что сейчас находится не в лучшем состоянии. "Как мне объяснили специалисты, когда я кричала, сильно напрягались мышцы лица и ниже, в результате чего матка приходила в тонус. Теперь она пытается "выплюнуть" плод", – рассказывала девушка.