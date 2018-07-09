Член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич отстранен от исполнения своих обязанностей после того, как на камеру крикнул Слава Украине. Он принес свои извинения, однако Хорватский футбольный союз принял решение отправить специалиста домой.

Член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич отстранен от исполнения своих обязанностей после того, как на камеру крикнул "Слава Украине". Инцидент произошел после матча 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией (2:2, 3:4, по пенальти).Он принес свои извинения, однако Хорватский футбольный союз принял решение отправить специалиста домой. Кроме него, свои извинения принес и футболист сборной Хорватии Домагой Вида, который также делал выкрик. Он уже получил предупреждение от Международной федерации футбола (ФИФА)."Домагой Вида и Огнен Вукоевич приносят свои извинения за заявления, которые не подразумевали политического подтекста, но оставляли место для таких толкований, — говорится в сообщении союза, которое приводит "Спорт-экспресс".Напомним, что после матча Россия – Хорватия Вида и Вукоевич сняли видео, на котором они произносят "Слава Украине". Таким образом они дали понять, что посвятили победу над Россией Украине, на которой оба выступали за киевское "Динамо".