Один из лидеров сборной на турнире заинтересовал иностранные клубы. Сделка может произойти в ближайшие дни.

Один из лидеров сборной на турнире заинтересовал иностранные клубы. Сделка может произойти в ближайшие дни.Китайскийклуб "Шанхай Шеньхуа" заинтересован в трансфере форварда сборной России АртемаДзюбы, сообщает "Спорт-Экспресс". По данным издания, официальное предложение поступитв ближайшее время . Ранее игроком "Зенита" интересовался другой китайский клуб– "Гуанчжоу".Вопрос опереходе нападающего может решиться уже на этой неделе, так как 13 июдя вкитайкой суперлиге заканчивается период дозаявок. Однако, как отмечает издание,возможно, он будет продлен до 15 июля.Дзюбавыступает за "Зенит" уже три года. Вторую половину прошлого сезона он провел в варенде в тульском "Арсенале", забив в 10 матчах шесть мячей. В составенациональной команды на ЧМ-2018 нападающий стал одним из лучших – в пяти матчахзабил три гола и сделал две голевые передачи.Отметим, чтоДзюба попал в сборную открытий мундиаля. Как сообщает телеканал , в символическойсборной, составленной ESPN, есть еще один россиянин – Денис Черышев, которыйзабил в пяти играх четыре гола. Полный список футболистов, сумевших значительноулучшить свою игру во время ЧМ-2018, выглядит так:Вратарь: ЧоХен У (Южная Корея).Защитники:Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Гарри Магуайр (Англия),Лукас-Франсуа Эрнандес (Франция).Полузащитники:Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония).Нападающие: Мэтью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия),Артем Дзюба (Россия).