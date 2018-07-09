Один из лидеров сборной на турнире заинтересовал иностранные клубы. Сделка может произойти в ближайшие дни.
Один из лидеров сборной на турнире заинтересовал иностранные клубы. Сделка может произойти в ближайшие дни.
Китайский
клуб "Шанхай Шеньхуа" заинтересован в трансфере форварда сборной России Артема
Дзюбы, сообщает "Спорт-Экспресс". По данным издания, официальное предложение поступит
в ближайшее время . Ранее игроком "Зенита" интересовался другой китайский клуб
– "Гуанчжоу".
Вопрос о
переходе нападающего может решиться уже на этой неделе, так как 13 июдя в
китайкой суперлиге заканчивается период дозаявок. Однако, как отмечает издание,
возможно, он будет продлен до 15 июля.
Дзюба
выступает за "Зенит" уже три года. Вторую половину прошлого сезона он провел в в
аренде в тульском "Арсенале", забив в 10 матчах шесть мячей. В составе
национальной команды на ЧМ-2018 нападающий стал одним из лучших – в пяти матчах
забил три гола и сделал две голевые передачи.
Отметим, что
Дзюба попал в сборную открытий мундиаля. Как сообщает телеканал , в символической
сборной, составленной ESPN, есть еще один россиянин – Денис Черышев, который
забил в пяти играх четыре гола. Полный список футболистов, сумевших значительно
улучшить свою игру во время ЧМ-2018, выглядит так:
Вратарь: Чо
Хен У (Южная Корея).
Защитники:
Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Гарри Магуайр (Англия),
Лукас-Франсуа Эрнандес (Франция).
Полузащитники:
Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония).
Нападающие: Мэтью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия),
Артем Дзюба (Россия).