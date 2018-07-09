Единая схема подготовки специалистов высокого уровняво Владимире, объединяет профессиональное обучение, вуз и производственную базу. Создать фундамент Возможно ли реформировать ..

Единая схема подготовки специалистов высокого уровняво Владимире, объединяет профессиональное обучение, вуз и производственную базу.Создать фундаментВозможно ли реформировать систему профессионального обучения молодёжи, вернув ей ту фундаментальную основу, которая была заложена в советский период? В короткое время и в рамках всей страны – вряд ли. У нас в регионемасштабную задачу возрождения института рабочих профессий поставили перед собой специалисты Владимирского хлебокомбината (ВХК). И вот первые 12 дипломированных пекарей, выпускников Владимирского экономико-технологического колледжа начинают свою трудовую биографию.Ситуация, сложившаяся в пищевом производстве, и в частности, в хлебопекарной отрасли, требовала изменить процесс подготовки кадров. Руководство Владимирского хлебокомбината в последние годы прилагало значительные усилия, чтобы привлечь внимание к этой проблеме на разных уровнях. У предприятия давние партнёрские связи с Московским государственным университетом пищевых производств, налажено сотрудничество с Российским университетом кооперации. ВХК, входящий в десятку лучших предприятий отрасли, единственный в хлебобулочной отрасли получивший Премию Правительства в области качества, удостоенный благодарности Президента России за трудовые успехи и высокие показатели в профессиональной деятельности, - отличная база приобретения практических навыков для будущих специалистов. И не только технологов пищевого производства, но и инженеров-механиков, программистов, экономистов. Программы Центра оценки и развития персонала предприятия интересуют коллег по всей России.И вот ещё один весомый результат системной целенаправленной кадровой работы ВХК – с июня этого года Владимирский государственный университет набирает студентов на очную форму обучения по направлению «Продукты питания из растительного сырья». Из 25 мест первого набора бакалавров, будущих технологов пищевого производства, 16 - бюджетные. Для владимирских хлебопёков этот набор будет особенно значимым. Направление открыли в Институте биологии и экологии, а хлебокомбинат станет площадкой для приобретения практических знаний по специальности, его специалисты будут непосредственно участвовать в процессе обучения.Школа хлебопёковАбитуриентская компания ещё в самом разгаре, но имена первых 4 студентов по новой специальности уже известны. Это первые выпускники Владимирского экономико-технологического колледжа (ВЭТК), получившие профессию хлебопёка. Павел Шаврин в сентябре приступит к учёбе в ВлГУ, но он уже точно представляет специфику будущей работы, причём не по учебникам: почти 3 года практических занятий в современных цехах предприятия, где секреты мастерства будущим пекарям передавали мастера высшей квалификации. На ВХК Паше пророчат карьеру управляющего, и это не шутка. Пример исполнительного директора Олега Омельченко, начинавшего карьеру укладчиком хлеба в цехе, вдохновляет.Управляющий ОАО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин, напутствуя выпускников и будущих студентов, сказал: - Вы «войдёте» в историюВлГУ, как первые студенты новой кафедры и нового для университета направления.Создание системы подготовки специалистов для хлебопроизводства с возможностью дальнейшего профессионального роста благодаря институту наставников и получения высшего образования на профильной кафедре – это несомненное достижение хлебокомбината.Пожалуй, в отрасли нет другого такого предприятия, где качеству подготовки кадров уделяли бы столько же внимания, как здесь.При подготовке первых 12 выпускников ВЭТК оттачивали модель профессионального обучения. Обучить только одного пекаря стоит около 1 млн рублей. Но финансовые вложения – это не все инвестиции предприятия. Возрождённый институт наставничества предполагает, что молодые специалисты перенимают опыт лучших мастеров непосредственно на рабочем месте. При этом плановое задание – 180 тонн продукции в сутки, включая выходные и праздники, специалисты ВХК выполняют, не снижая качества. В процесс подготовки будущих хлебопёков вовлекли и руководящие кадры предприятия. По словам Алексея Лялина, руководители производства не менее 10% рабочего времени уделяют работе со студентами. С учётом того, что уровень зарплат в руководящем эшелоне приближается к 100 тысячам рублей, можно оценить масштабы инвестиций.Новый подходАлексей Лялин обращает внимание на ещё один аспект новой системы кадровой работы: - Систему привлечения молодых людей в профессию мы выстраиваем не первый год. Беседы со школьниками и студентами по профессиональной ориентации, экскурсии на производство – всё это у нас отработано. Но в последние годы мы изменили подход, решив, что надо работать не столько с детьми, сколько с родителями.Директор по управлению персоналом Владимирскогохлебокомбината Татьяна Тепаевавидит результаты этой работы в практическом воплощении: - Родители владимирских школьников звонят на предприятие, с просьбой принять их детей на работу на время летних каникул, интересуются, где ребятам лучше получать образование, чтобы потом прийти к нам на работу. У нас уже своеобразная очередь из практикантов, и их родители заинтересованы в этой работе не меньше ребят.И если родители оценивают преимущественно перспективы – работу на современном предприятии с отличным социальным пакетом, то молодых людей привлекает возможность кадрового роста и та атмосфера, которая царит в коллективе. А в целом сложившаяся модель подготовки кадров на ВХК стала объектом пристального внимания министерства образования РФ и ведущих российских вузов. Специалисты хлебокомбинатаучаствуют в крупных выставках и форумах, посвящённых работе с персоналом.Из недавних - Международный инженерно-технологический форум в Московском государственном университете пищевых производств, собравший более 100 крупнейших отечественных и зарубежных компаний реального сектора экономики, включая лидеров пищевой и перерабатывающей промышленности АПК. Специалисты Центра оценки и развития персонала ВХК участвовали в Ярмарке вакансий, обсуждали инновационные проекты, такой, к примеру, как обучающий симулятор для студентов на производственном участке.Учебные заведения интересуются предприятием не случайно.- Не многие предприятия готовы принять на производственную практику сразу 20 студентов, - констатирует Алексей Лялин. – То, что мы готовы к работе с молодёжью, наш подход к обучению кадров на местах, стало важными аргументами к началу совместной работы с Владимирским экономико-технологическим колледжем. Преподаватели и его директор Галина Иванова Ананьева проделали колоссальную работу, чтобы начать обучение специалистов для нашей отрасли. Но без создания института профподготовки на предприятии построить систему не удалось бы. И нам многое пришлось изменить в нашей работе, в психологии. Наставник – это человек с особым складом. Должна быть внутренняя потребность к тому, чтобы учить профессии, делиться опытом. При том, что работа хлебопёков – трудная, напряжённая, с большой долей ответственности.Полина Мешкова и Ирина Полякова уже сменили учебные аудитории на цеха ВХК. Если точнее, они пришли на знакомые места работы в другом статусе – как профессиональные хлебопёки. Теперь они коллеги недавним наставникам, но очень надеются на их помощь в первое время. Но, возможно, в скором времени они сами станут помогатьосваивать азы профессии студентам колледжа, ведь обучать и учиться искусству рождения хлеба можно всегда.Из 25 мест первого набора бакалавров, будущих технологов пищевого производства, 16 - бюджетные.