Известный в прошлом вратарь сборной СССР и Спартака Ринат Дасаев подвел итоги ЧМ-2018. Ветеран весьма критично отнесся к триумфу отечественных футболистов.

Известный в прошлом вратарь сборной СССР и "Спартака" Ринат Дасаев подвел итоги ЧМ-2018. Ветеран весьма критично отнесся к триумфу отечественных футболистов.Эксперт считает, что подопечным Станислава Черчесова откровенно повезло в матче с испанцами и хорватами. "Если бы Перишич во втором тайме не попал в штангу, и до пенальти дело не дошло бы", – заявил он.При этом Дасаев отдал должное команде Станислава Черчесова. за "двустороннюю игру", передает "Советский спорт". "Мы атаковали меньше, но все же атаковали", – признал специалист.Более того, отвечая на вопрос, совершила ли российская сборная подвиг, Дасаев ответил: "Я вас умоляю, о чем вы говорите? Обыграть Египет и Саудовскую Аравию – это подвиг? Или по пенальти – испанцев? Ну да, вышли в четвертьфинал, ребята, безусловно, полностью отдавались. Но сказать, что сделано что-то сверхъестественное, я не могу", – объяснил свою позицию спортивный деятель.Стоит отметить, что эксперт также прошелся и по тренеру национальной сборной Черчесову. "Отработал неплохо. Но опять же, по каким критериям судить? А в плей-офф выйти из такой группы… Бескова за второе место на чемпионате Европы сняли. А мы теперь на четвертьфиналы молимся", – высказался он.Напомним, четвертьфинальный матч ЧМ-2018 Россия – Хорватия закончился победой гостей. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти были удачливее хорваты – 2:3.