Южный участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции Проспект Вернадского до Каховской будет построен до конца 2020 года. О реализации проекта нового пересадочного контура столичной подземки рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Южный участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции"Проспект Вернадского" до "Каховской" будет построен доконца 2020 года. О реализации проекта нового пересадочного контура столичнойподземки рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин."Запуск движения на участке БКЛ от станции"Проспект Вернадского" до станции "Каховская" позволитулучшить транспортное обслуживание районов Проспект Вернадского, Обручевского иЧеремушки", – отметил он. По словам Хуснуллина, будет создана новая скоростнаясвязь между ними, минуя центр города.Хуснуллин подчеркнул, что новый радиус Большой кольцевойлинии снизит нагрузку южных участков Сокольнической, Калужского-Рижской иСерпуховско-Тимирязевской линий метро, которые в настоящее время серьезноперегружены. При этом глава московского стройкомплекса напомнил, что проектпредусматривает как строительство нового участка, так и реконструкцию Каховскойлинии, первый участок которой открылся еще в 1969 году. Она будет присоединенак большому метрокольцу."Полностью завершить работы на южном участке БКЛпредполагается до конца 2020 года", – сказал Хуснуллин.В целом, напомнил он, строительство нового контура с 31 станциейпланируется завершить в 2022 году. Его запуск будетпроизводиться участками. БКЛ существенно разгрузитстанции подземки внутри старого кольца, пассажиры сэкономят в среднем около 20 минут впути.Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что послеокончания строительства большое кольцо столичной подземки станет самойпротяженной линией метро в мире. "69 км у нас против 57 км в Пекине", – сказалградоначальник.Первый участок БКЛ длиной 10,5 километра был запущен вфеврале этого года. Он включает в себя пять станций – "Петровскийпарк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская" и"Деловой центр". Вскоре должна открыться станция "НижняяМасловка", которая расположится рядом с Савеловским вокзалом.В 2021 году планируется полностью завершить строительствосеверо-восточного участка большого кольца и открыть его для пассажирскогодвижения. Всего на этом отрезке расположатся шесть станций –"Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка","Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".