Развращал малолетних. В Киржачском районе был вынесен приговор двадцати однолетнему молодому человеку. Его признали виновным в совершении развратных действий. Он распространял порнографический материал среди несовершеннолетних. В августе прошлого года молодой человек вступил в переписку с девушкой, которой не было ещё и 16.

Развращал малолетних. В Киржачском районе был вынесен приговор двадцати однолетнему молодому человеку. Его признали виновным в совершении развратных действий. Он распространял порнографический материал среди несовершеннолетних. В августе прошлого года молодой человек вступил в переписку с девушкой, которой не было ещё и 16. С в соцсети он решил поговорить с ней о сексе. В результате, суд признал молодого человека виновным и отправил в колонию на 2 года и 3 месяца. Подсудимый полностью признал свою вину. Приговор в законную силу ещё не вступил.