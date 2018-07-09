За место главы крупнейшей российской авиакомпании Аэрофлот может развернуться борьба. Конкуренцию действующему генеральному директора Виталию Савельеву создаст бывший министра транспорта Максим Соколов.

За место главы крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" может развернуться борьба. Конкуренцию действующему генеральному директора Виталию Савельеву создаст бывший министра транспорта Максим Соколов.Президент России Владимир Путин одобрил продление полномочий гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева еще на пять лет, передает "" со ссылкой на осведомленные источники. Сделано это было по итогам ряда встреч и в устной форме. Однако официального документа, закрепляющего это решение, пока нет.Директива о переназначении должна быть подписана до октября 2018 года, когда заканчиваются полномочия Виталия Савельева. Как рассказал один из представителей отрасли, главу "Аэрофлота" принял Владимир Путин. На встрече он выразил удовлетворенность итогами работы Виталия Савельева и предложил продолжить работу. Основными задачами, которые будут ему поручены, станут закупки отечественной техники и развитие региональных перевозок.Тем не менее, перед истечением срока контракта Виталия Савельева в отрасли начали обсуждать возможности его замены. В частности, в качестве кандидата на место главы "Аэрофлота" назывался председатель совета директоров компании, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов. Также представители авиационной отрасли России не исключают, что на пост может быть назначен бывший министр транспорта страны Максим Соколов."Сейчас важно подобрать экс-министру такой пост, который бы не уступал по важности предыдущей должности", – рассказал один из источников. В качестве косвенного подтверждения этой версии указывается, что Минтранс выдвинул экс-министра в совет директоров "Аэрофлота". В его пользу говорит и "возрастной фактор" – Виталию Савельеву 64 года, а руководство авиакомпанией в течение еще пяти лет "может потребовать немалых сил и энергии".Как отмечает исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев, за то время, пока "Аэрофлотом" руководит Виталий Савельев, компания показала значительный рост производственных и финансовых показателей. Сейчас группа готовит новую стратегию развития с усилением на российском и мировых рынках. Эксперт отмечает, что логично было бы возложить реализацию этого плана на того, кто его разработал. А новому лицу понадобится время для погружения во все процессы.