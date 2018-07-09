Не вынесла душа поэта… Официальный представитель
российского МИДа не без сарказма отреагировала на уход Бориса Джонсона в отставку.
"Не вынесла душа поэта…" Официальный представитель
российского МИДа не без сарказма отреагировала на уход Бориса Джонсона в отставку.
На свое странице в Facebook Мария Захарова вспомнила лирический склад и любовь экс-министра
к русской литературе. Процитировав строки Лермонтова, написанные на смерть Пушкина,
Захарова написала, что даже король политической эксцентрики не захотел оставаться
в дырявой шлюпке.
"А что вы хотите? Столько врать миру про "руку Кремля",
"агрессию против Великобритании на территории Великобритании", "Новичок",
ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно", – написала дипломат.
Многое на Даунинг-стрит покрыто туманом, кроме одного – все
отчетливее проступают контуры правительственного кризиса, резюмировала Захарова.
Сегодня, 9 июля министр иностранных дел Великобритании Борис
Джонсон написал заявление об отставке, напоминает Он покинул свой пост после недавнего
конфликта с Терезой Мэй. На пошлой неделе премьер-министр пригрозила Джонсону отставкой
из-за разногласий по Brexit. Мэй была недовольна и другими министрами, которые
отказывались принять ее план по выходу из Евросоюза.
Отставка главы МИД стала второй в правительстве Мэй. Накануне,
8 июля свой пост по этой же причине покинул министр по вопросам выхода
Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис.
Борис Джонсон занимал пост главы МИД Великобритании с 13
июля 2016 в правительстве Терезы Мэй. До этого был мэром Лондона. Он прославился
эпатажным поведением, острыми, порой не дипломатическими высказываниями и своей прической.