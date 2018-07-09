Не вынесла душа поэта… Официальный представитель российского МИДа не без сарказма отреагировала на уход Бориса Джонсона в отставку.

"Не вынесла душа поэта…" Официальный представительроссийского МИДа не без сарказма отреагировала на уход Бориса Джонсона в отставку.На свое странице в Facebook Мария Захарова вспомнила лирический склад и любовь экс-министрак русской литературе. Процитировав строки Лермонтова, написанные на смерть Пушкина,Захарова написала, что даже король политической эксцентрики не захотел оставатьсяв дырявой шлюпке."А что вы хотите? Столько врать миру про "руку Кремля","агрессию против Великобритании на территории Великобритании", "Новичок",ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно", – написала дипломат.Многое на Даунинг-стрит покрыто туманом, кроме одного – всеотчетливее проступают контуры правительственного кризиса, резюмировала Захарова.Сегодня, 9 июля министр иностранных дел Великобритании БорисДжонсон написал заявление об отставке, напоминает Он покинул свой пост после недавнегоконфликта с Терезой Мэй. На пошлой неделе премьер-министр пригрозила Джонсону отставкойиз-за разногласий по Brexit. Мэй была недовольна и другими министрами, которыеотказывались принять ее план по выходу из Евросоюза.Отставка главы МИД стала второй в правительстве Мэй. Накануне,8 июля свой пост по этой же причине покинул министр по вопросам выходаВеликобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис.Борис Джонсон занимал пост главы МИД Великобритании с 13июля 2016 в правительстве Терезы Мэй. До этого был мэром Лондона. Он прославилсяэпатажным поведением, острыми, порой не дипломатическими высказываниями и своей прической.