Канадский писатель Майкл Ондатже стал лауреатом Золотой Букеровской премии. Его роман Английский пациент 1992 года признан лучшей из книг, которые за последние 50 лет становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе.

Канадский писатель Майкл Ондатже стал лауреатом Золотой Букеровской премии. Его роман "Английский пациент" 1992 года признан лучшей из книг, которые за последние 50 лет становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе.Помимо книги Ондатже, в финал голосования вышли индийский писатель Видиадхар Найпол с романом "В свободном государстве" (1971), британка Пенелопа Лайвли и "Лунный тигр" (1987), ее соотечественница Хилари Мэнтел и "Волчий зал" (2009, 2012) и американец Джордж Сондерс с произведением "Линкольн в бардо" 2017 года.Букеровская премия основана в 1968 году. Это одна из самых престижных литературных наград в мире. Ежегодно вручается автору, пишущему на английском языке, за роман, опубликованный в Великобритании в текущем году.Первым обладателем премии стал Перси Ховард Ньюби с произведением "За это придется ответить". Дважды Букеровскую премию получали южноафриканец Джон Кутзее, австралиец Питер Кэри и британка Хилари Мантел. Четыре обладателя награды впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.Роман, написанный Майклом Ондатже, рассказывает истории четырех сломанных жизнью людей в период окончания Второй мировой войны. По мотивам романа режиссером Энтони Мингеллой был снят одноименный фильм.