Актриса Натали Дормер,
прославившаяся по роли Маргери Тирелл в сериале Игра престолов, ответила на
критику фильма Невидимка, где сыграла главную роль и стала сценаристом. Картину обвинили в
избыточной обнаженке.
Актриса Натали Дормер,
прославившаяся по роли Маргери Тирелл в сериале "Игра престолов", ответила на
критику фильма "Невидимка", где сыграла главную роль и стала сценаристом. Картину обвинили в
избыточной обнаженке.
Знаменитость
заявила, что секс на экране играет важную роль в атмосфере триллера. Ничего
предосудительного в демонстрации обнаженного человеческого тела Дормер не
видит.
"В фильме
есть сцена секса, которую я назвала бы любовной, – это метафора того, как мой
персонаж сближается с героем Эда Скрейна.
Обнаженка прекрасно это демонстрирует", – цитирует актрису The Guardian.
По словам Натали, сцена в душе, в которой ее героиня также предстает голой,
раскрывает роль: ее татуировки указывают на то, что на не та, которой кажется.
Лента рассказывает
о слепой девушке Софии, которая становится свидетелем убийства дочери опасного преступника.
Режиссер – Энтони Бирн. В фильме также снялись Эмили Ратаковски, Джоэли
Ричардсон и Джеймс Космо.
Ранее издание
Variety обнародовало список гонораров знаменитостей "Игры
престолов". Ряд артистов зарабатывают по 500 тысяч долларов за серию.
Как писали Dni.Ru, российский актер Юрий Колокольников высказал мнение о
сексуальности актрис в сериале "Игра престолов", в котором снялся. По мнению артиста, "они там все достаточно
горячие". При этом, по его мнению, "дело не в сексуальности, а в
сюжете и профессиональной съемке".