Актриса Натали Дормер, прославившаяся по роли Маргери Тирелл в сериале Игра престолов, ответила на критику фильма Невидимка, где сыграла главную роль и стала сценаристом. Картину обвинили в избыточной обнаженке.

Актриса Натали Дормер,прославившаяся по роли Маргери Тирелл в сериале "Игра престолов", ответила накритику фильма "Невидимка", где сыграла главную роль и стала сценаристом. Картину обвинили визбыточной обнаженке.Знаменитостьзаявила, что секс на экране играет важную роль в атмосфере триллера. Ничегопредосудительного в демонстрации обнаженного человеческого тела Дормер невидит."В фильмеесть сцена секса, которую я назвала бы любовной, – это метафора того, как мойперсонаж сближается с героем Эда Скрейна.Обнаженка прекрасно это демонстрирует", – цитирует актрису The Guardian.По словам Натали, сцена в душе, в которой ее героиня также предстает голой,раскрывает роль: ее татуировки указывают на то, что на не та, которой кажется.Лента рассказываето слепой девушке Софии, которая становится свидетелем убийства дочери опасного преступника.Режиссер – Энтони Бирн. В фильме также снялись Эмили Ратаковски, ДжоэлиРичардсон и Джеймс Космо.Ранее изданиеVariety обнародовало список гонораров знаменитостей "Игрыпрестолов". Ряд артистов зарабатывают по 500 тысяч долларов за серию.Как писали Dni.Ru, российский актер Юрий Колокольников высказал мнение осексуальности актрис в сериале "Игра престолов", в котором снялся. По мнению артиста, "они там все достаточногорячие". При этом, по его мнению, "дело не в сексуальности, а всюжете и профессиональной съемке".